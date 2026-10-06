Во Вьетнаме задержали подозреваемых в краже 2,7 тыс. кошек для продажи на мясо - ФОТО

Полиция Хошимина задержала 12 человек, которых подозревают в краже и последующей перепродаже около 2,7 тыс. кошек для употребления в пищу.

Об этом сообщает вьетнамский портал VnExpress.

По данным издания, задержанные во время допросов признались в похищении животных и их продаже. В настоящее время они проходят по делу о краже и находятся под следствием. Как установили правоохранители, подозреваемые содержали похищенных кошек на складе, после чего перепродавали их на мясо.

При этом пока не установлено, на протяжении какого времени действовала предполагаемая преступная группа.

VnExpress также сообщает, что 8 июля полиция провела рейд в одном из районов Хошимина и обнаружила 50 кошек. 13 из них удалось вернуть владельцам, остальных животных передали в социальный центр для временного содержания.

По вьетнамскому законодательству собаки и кошки имеют статус частной собственности. В связи с этим их кража может квалифицироваться как хищение имущества и повлечь уголовную ответственность. По данным портала, уголовное дело возбуждается, если стоимость украденного животного превышает $77.