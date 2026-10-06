30 человек погибли при столкновении двух судов в ДР Конго

По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести после столкновения двух судов на реке Конго в Демократической Республике Конго.

Как передает Associated Press, 57 человек удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается.

Столкновение произошло на реке Конго. Одно из судов следовало из города Бусинга в столицу страны Киншасу, другое направлялось из Киншасы в Луколелу. На одном из судов находились 163 человека. Данные о числе пассажиров и членов экипажа второго судна пока не поступали.

Причина столкновения устанавливается.