Второй раунд: в парламенте Армении произошла еще одна драка - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Заседание парламента Армении в очередной раз прервалось после обвинений в адрес Католикоса всех армян Гарегина II со стороны депутата "Гражданского договора" Тарона Чахояна.

Депутаты правящей партии и оппозиция сошлись врукопашную из-за вопроса создания следственной комиссии по кризису в Церкви, передает Sputnik Армения.

Обстановка в зале снова накалилась после выступления депутата от "Гражданского договора" Тарона Чахояна, когда он назвал католикоса всех армян Гарегина II Ктричем Нерсисяном и обвинил в обслуживании оппозиции.

В знак протеста депутаты от "Сильной Армении" начали стучать по столам.

После этого провластные и оппозиционные депутаты вновь начали кричать и оскорблять друг друга, началась толкотня. Вице-спикер НС Рубен Рубинян во второй раз объявил незапланированный перерыв.

10:55

Депутаты "Гражданского договора" и "Сильной Армении" подрались в парламенте Армении.

Страсти накалились после того, как спикер Рубен Рубинян прервал выступление члена оппозиционной "Сильной Армении" Эдгара Казаряна, обвинившего главу НС в растрате госсредств. Рубинян заявил, что выступление Казаряна выходит за рамки повестки и не дал ему договорить.

После этого с места встал депутат "Гражданского договора" Ваге Галумян и пошел выяснять отношения. Он несколько раз толкнул депутата "Сильной Армении" Вагинака Вартанова, после чего завязалась потасовка. Спикер Рубен Рубинян объявил перерыв, в дело вмешались сотрудники безопасности.

Быстро успокоить страсти не удалось. Депутаты продолжили выяснять отношения, но уже в словесной перепалке, в коридоре.

Источник: Sputnik Армения