Пашинян ожидает скорого открытия армяно-турецкой границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает скорого открытия границы с Турцией и железнодорожного сообщения с Азербайджаном и Турцией.

«В ближайшее время, параллельно с развитием проекта TRIPP, мы ожидаем открытия армяно-турецкой границы, а также, соответственно, открытия железнодорожного сообщения Армения – Азербайджан и Армения – Турция», — сказал Пашинян на проходящем в Ереване Армяно-британском бизнес-форуме.

Он указал на важность установления в результате реализации проекта TRIPP также железнодорожного сообщения между Персидским заливом и Черным морем.

По словам премьера, проект автотрассы Север – Запад реализуется полным ходом, параллельно с железной дорогой предусматривается также открытие дорог в направлении Восток – Запад, в том же направлении.

«Параллельно со всеми этими коммуникациями уже сегодня рассматриваются и обсуждаются возможности строительства нефтепровода, строительства газопровода, также ведутся конкретные обсуждения по линиям электропередач. Очевидно, что в современном мире первостепенное значение имеют также коммуникационные кабели», — отметил Пашинян.

Источник: News.am