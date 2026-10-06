МИД Катара: контакты между США и Ираном не прерывались

Контакты между США и Ираном при посредничестве Катара не прерывались, стороны продолжают обсуждать все волнующие их вопросы.

Об этом заявил директор департамента СМИ и коммуникаций катарского МИД Ибрагим Султан аль-Хашми.

«Контакты продолжаются и не прерывались, визиты продолжаются и направлены на данном этапе на достижение прогресса, на который можно будет опираться [в будущем]», — сказал он на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов о визите главы МВД Ирана в Доху и возможном предложении Катара по иранской ядерной программе, дипломат подчеркнул, что текущие консультации «охватывают все вопросы, которые волнуют обе стороны».

Источник: ТАСС