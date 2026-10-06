Министр обороны Израиля сообщил о подготовке к боевым действиям против ПНА

Израильская армия получила приказ готовиться к полномасштабным боевым действиям против силовых формирований Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Как сообщило издание The Times of Israel, выступая на правительственном совещании, Кац изложил другим министрам «базовый сценарий», разработанный для армии, который «предусматривает подготовку к возможным нападениям джихадистов на поселенцев и военнослужащих Армии обороны Израиля». Министр указал, что армии приказано «готовиться к сценарию, при котором силы безопасности ПНА и связанная с ней организация «Танзим» направят оружие против поселенцев и войск Армии обороны Израиля».

«В таком случае будет объявлена война Палестинской национальной администрации, и Армия обороны Израиля начнет полномасштабное наступление в соответствии с подробным планом, разработанным и одобренным премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху и мной на основе принципов, изложенных для Армии обороны Израиля», - сказал Кац.

По прогнозу министра, подобная военная кампания «будет короткой и мощной». В ней будут задействованы сухопутные подразделения, военно-воздушные силы и специальные средства, кампания будет включать в себя «устранение и изгнание должностных лиц высокого ранга, уничтожение оружия, а также крупномасштабную эвакуацию жителей и уничтожение террористической инфраструктуры внутри городов и всех лагерей беженцев», перечислил Кац.

Глава Минобороны добавил, что Израиль планирует при этом опираться на свежий опыт ведения боевых действий в секторе Газа и на юге Ливана. Ранее Кац объяснял, что армии дано указание действовать в Южном Ливане так же, как в Газе, с целью «уничтожения террористической инфраструктуры» в приграничных районах.

Источник: ТАСС