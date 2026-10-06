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Роналду решил не завершать карьеру в сборной Португалии

Редакция 1news23:40 - 06 / 10 / 2026
Роналду решил не завершать карьеру в сборной Португалии

Криштиану Роналду продолжит выступать за национальную сборную Португалии.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

41-летний форвард будет доступен для вызова на ноябрьские матчи Лиги наций. 14 ноября португальцы примут Данию, а 17 ноября сыграют в гостях с Уэльсом.

Ранее сообщалось о конфликте Роналду с главным тренером сборной Жорже Жезусом из-за решения не выпускать футболиста на матч первого тура Лиги наций с Норвегией. После вмешательства руководства Португальской футбольной федерации конфликт удалось урегулировать.

При этом перед матчем с Данией Жезус допустил, что Роналду может пропустить и эту встречу.

Роналду является рекордсменом сборной Португалии по числу голов — 146, а также по количеству проведённых матчей — 234.

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