Азербайджанский волейбольный клуб вышел в 1/16 финала Кубка вызова CEV

Женская волейбольная команда DH Volley провела ответную игру в Кубке вызова CEV.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бакинский клуб во второй встрече стадии 1/32 финала встретился с датским коллективом Holte IF.

Поединок, организованный в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям, завершился победой нашего представителя со счетом 3:0 (26:24, 25:21, 25:14).

Таким образом, DH Volley вышел в 1/16 финала.

В первом матче DH Volley одержал победу со счетом 3:1.