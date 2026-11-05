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Азербайджанский волейбольный клуб вышел в 1/16 финала Кубка вызова CEV

Редакция 1news22:20 - 05 / 11 / 2026
Азербайджанский волейбольный клуб вышел в 1/16 финала Кубка вызова CEV

Женская волейбольная команда DH Volley провела ответную игру в Кубке вызова CEV.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бакинский клуб во второй встрече стадии 1/32 финала встретился с датским коллективом Holte IF.

Поединок, организованный в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям, завершился победой нашего представителя со счетом 3:0 (26:24, 25:21, 25:14).

Таким образом, DH Volley вышел в 1/16 финала.

В первом матче DH Volley одержал победу со счетом 3:1.

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