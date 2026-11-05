Азербайджанский волейбольный клуб вышел в 1/16 финала Кубка вызова CEV
Женская волейбольная команда DH Volley провела ответную игру в Кубке вызова CEV.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бакинский клуб во второй встрече стадии 1/32 финала встретился с датским коллективом Holte IF.
Поединок, организованный в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям, завершился победой нашего представителя со счетом 3:0 (26:24, 25:21, 25:14).
Таким образом, DH Volley вышел в 1/16 финала.
В первом матче DH Volley одержал победу со счетом 3:1.
310