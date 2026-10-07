СМИ: Турция может создать военную базу в Саудовской Аравии

Турция может развернуть свою базу в Саудовской Аравии на фоне планов расширения военного присутствия в королевстве в рамках Мекканского оборонного пакта.

Об этом сообщила газета Türkiye.

Ранее сообщалось, что Анкара в ближайшие недели направит в Саудовскую Аравию ограниченный контингент и военную технику. Турция с 2025 года размещает в этой стране свыше 200 военных специалистов, технические группы, средства ПВО и РЭБ для защиты критически важной инфраструктуры.

По информации Türkiye, в рамках принятого 5 октября в Эр-Рияде странами — участницами Мекканского альянса (Пакистан, Саудовская Аравия и Турция) решения о немедленном переходе к практической реализации обязательств по совместной обороне и развертыванию военных сил Турция будет участвовать в защите четырех важнейших объектов газо- и электроэнергетики Саудовской Аравии с помощью своих систем ПВО малой и средней дальности. Количество военнослужащих, которые будут направлены в регион, уточнят в ближайшие дни.

Решение о направлении турецкого воинского контингента в Саудовскую Аравию должен принять парламент республики. Ожидается, что это будет сделано в октябре.

По данным открытой печати, Турция располагает военными базами в 12 странах. Самая крупная из них находится в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра, где дислоцирован более чем 30-тысячный воинский контингент. Базы Турции также расположены в Катаре, Ираке, Сирии, Сомали, Ливии и ряде других стран.