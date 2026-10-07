В Анкаре при нападении на контрольно-пропускном пункте погиб полицейский - ФОТО

В районе Пурслаклар в Анкаре в результате стрельбы, открытой пассажиром остановленного для проверки автомобиля, погиб сотрудник полиции Ахмет Тюркоглу.

Инцидент произошел на дороге на пересечении Карачаорен в районе Пурслаклар во время проверки документов. Из задней двери остановленной машины внезапно вышел человек и произвел два выстрела в полицейского. От полученных ранений полицейский Ахмет Тюркоглу погиб на месте.

Двое находившихся в автомобиле людей были оперативно задержаны полицией. Сам стрелявший попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета. Он был доставлен в Государственную больницу Пурслаклар в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Источник: CNN Türk