У Бессента вопросы к министру нефти Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент усомнился в целесообразности назначения нового руководства Министерства нефти Ирана, заявив, что Тегеран с 25 августа не отгружает сырую нефть на танкеры.

«У Ирана новый министр нефти. Но учитывая, что с 25 августа страна не загрузила на суда ни одного барреля нефти, чем именно управляет новый министр?» — написал Бессент в социальной сети X.

В воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан принял отставку министра нефти Мохсена Пакнеджада. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен руководитель Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Хамид Бовард.