Послы ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк со ссылкой на источники.

В новый список ограничений вошли 743 человека и 826 организаций, связанных с российской военной промышленностью. Санкции также коснутся 77 депутатов Госдумы РФ, избранных на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, страны ЕС договорились продлить санкции в связи с применением химического оружия. Ограничения распространятся на 31 физическое лицо и шесть организаций.

После согласования послами списки будут направлены главам МИД стран ЕС 12 октября для окончательного утверждения.

Как сообщили Reuters дипломаты Евросоюза, этот пакет станет самым масштабным по количеству лиц и организаций, включенных в санкционный список, с начала российско-украинской войны.