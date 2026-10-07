Мэр Измира вступил в AK Parti: руководство города впервые перешло к правящей партии

Мэр Измирского столичного муниципалитета Джемиль Тугай вступил в партию AK Parti (Партию справедливости и развития).

Таким образом, политическое руководство муниципалитета в Измире, который считается одним из главных политических оплотов оппозиционной CHP (Народно-республиканской партии) в Турции, впервые перешло к правящей партии, передают турецкие СМИ.

Ранее покинув ряды CHP и некоторое время продолжив деятельность в качестве независимого мэра, Джемиль Тугай после недавних контактов с представителями центрального правительства принял окончательное решение о присоединении к правящей партии. Переход руководства муниципалитетом в Измире — городе, который на протяжении долгих лет считался символической «крепостью» CHP, — расценивается как крупный шаг, способный существенно изменить политический баланс и динамику местного самоуправления в масштабах всей страны.