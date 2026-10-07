 Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС

Редакция 1news18:15 - Сегодня
Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС

Представители Евросоюза (ЕС) договорились перейти к техническому этапу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, который с лета блокировала Венгрия.

Об этом сообщил портал Rapporteur со ссылкой на источники.

Издание указывает, что Будапешт снял вето на эти переговоры. Следующим шагом должно стать согласование проекта общих позиций, которое ожидается на следующей неделе. В случае его одобрения стороны смогут перейти к открытию двух переговорных кластеров по вопросу вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

Поделиться:
117

Актуально

Мнение

За стеной молчания: кто в ответе за судьбы пропавших без вести азербайджанцев?

Мнение

Турецко-армянское сближение: Анкара открывает новый трек с Ереваном?

Хроника

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Мнение

Древнее албанское наследие Азербайджана - Часть II

В мире

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС

Папикян опроверг версию о том, что переходивший в Армению азербайджанский солдат – диверсант

Андрей Сибига: Украина глубоко ценит солидарность и практическую поддержку Азербайджана

Россия ударила по украинским Прилукам, много жертв

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Второй пилот flydubai собирался направить самолёт на Израиль - ОБНОВЛЕНО

50 человек в чате и семеро обвиняемых: что известно о деле о групповом изнасиловании в Лиге плюща

Полиция Франции задержала более 5 тыс. человек на акциях старшеклассников - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

ВС Йемена сообщили о начале операции по освобождению Саны от хуситов - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Названы самые востребованные пластические операции в Азербайджане

Сегодня, 18:30

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС

Сегодня, 18:15

Azercell — эксклюзивный партнер «Gamesummit» и «Omni AI Summit»

Сегодня, 18:10

Сергей Лавров: Страны СНГ достигли согласия по всем вопросам повестки заседания глав МИД

Сегодня, 18:01

В Азербайджане изменены правила использования внебюджетных средств госорганизаций

Сегодня, 17:53

Пашинян: Задержанный азербайджанский военнослужащий не оказал сопротивления

Сегодня, 17:45

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен принципам добрососедства со странами СНГ

Сегодня, 17:43

За стеной молчания: кто в ответе за судьбы пропавших без вести азербайджанцев?

Сегодня, 17:41

Папикян опроверг версию о том, что переходивший в Армению азербайджанский солдат – диверсант

Сегодня, 17:35

Андрей Сибига: Украина глубоко ценит солидарность и практическую поддержку Азербайджана

Сегодня, 17:15

Турецко-армянское сближение: Анкара открывает новый трек с Ереваном?

Сегодня, 16:58

Количество погибших в аварии в Гарадаге возросло до 4 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:44

Министр транспорта Чехии посетит Азербайджан

Сегодня, 16:42

В России задержали двух мужчин, связанных с войной, по делам об убийстве и расчленении пяти женщин

Сегодня, 16:40

Основной объем иностранных инвестиций Азербайджан привлекает из этой страны

Сегодня, 16:28

AnewZ: Расследование в отношении экс-главы разведки ФРГ не имеет отношения к Азербайджану - ВИДЕО

Сегодня, 16:23

Новый рынок для инвестиций: в Душанбе представили масштабный проект Dushanbe International District - ФОТО

Сегодня, 16:19

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сегодня, 15:37

Уволен директор детсада, где у ребенка якобы нашли психотропное вещество

Сегодня, 15:18

Россия ударила по украинским Прилукам, много жертв

Сегодня, 15:10
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55