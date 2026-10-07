Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС

Представители Евросоюза (ЕС) договорились перейти к техническому этапу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, который с лета блокировала Венгрия.

Об этом сообщил портал Rapporteur со ссылкой на источники.

Издание указывает, что Будапешт снял вето на эти переговоры. Следующим шагом должно стать согласование проекта общих позиций, которое ожидается на следующей неделе. В случае его одобрения стороны смогут перейти к открытию двух переговорных кластеров по вопросу вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.