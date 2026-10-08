Трамп заявил, что сделка с Ираном - это не то, чего он хочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение договоренности с Ираном по урегулированию конфликта — это не то, чего он хочет.

Представляя своего спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа во время выступления перед сторонниками в штате Техас, американский лидер заявил: "Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо. Я думаю, что эта сделка — не совсем то, что я хочу, но они (Иран — прим. ТАСС) готовы предложить нам что угодно, чтобы мы от нее не отказались. У них никогда не будет ядерного оружия. Но он великолепный переговорщик. Он также замечательный человек, и я действительно выбрал его именно за эти два качества. Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу".