СМИ: Сирия рассматривает возможность отправки войск в Йемен для борьбы с хуситами

Саудовская Аравия и Сирия обсуждают вопрос об отправке от 10 тыс. до 20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен для участия в военных действиях против йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, президент Сирии Ахмед аш-Шараа серьезно рассматривает возможность отправки войск в Йемен, но окончательного решения еще не принял. При этом Дамаск и Эр-Рияд проконсультировались по этому вопросу с Вашингтоном, который сообщил, что не против такого шага. В администрации США уверены, что аш-Шараа отправит войска в республику. Американские власти считают, что развертывание сирийских войск в Йемене укрепит отношения между Саудовской Аравией и Сирией.

Как отмечает портал, отправка сирийских войск может придать войне в Йемене религиозный характер и усугубить конфликт. В состав контингента могут войти сунниты, которые будут сражаться против шиитов из «Ансар Аллах».

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми аравийской коалицией во главе с Эр-Риядом. В начале августа движение «Ансар Аллах» начало наступление на юго-западе страны, установив контроль над портом Моха и выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу. 4 октября йеменская армия объявила о начале масштабной военной операции против повстанцев, вернув под свой контроль район Зубаб.