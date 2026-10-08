Во Франции полицейские на внедорожнике протаранили протест школьников - ВИДЕО

Во Франции разгорелся скандал после публикации видео, на котором полицейский внедорожник на высокой скорости движется в сторону протестующих школьников.

Подростки с криками успели разбежаться. После этого машина сдала назад, развернулась и скрылась. По данным местных СМИ, проверка подтвердила подлинность видеозаписи.

Инцидент произошел в департаменте Нор на севере Франции и был снят с нескольких ракурсов. Как сообщают журналисты, на одной из записей слышна фраза полицейского: «Давайте, подходите, сейчас мы им врежем».

После публикации кадров глава МВД Франции Лоран Нуньес распорядился провести внутреннее расследование. Проверку также начали власти департамента.

Вице-президент французской Лиги прав человека заявила, что организация готовит обращение к специальным докладчикам ООН.

Ранее мэр Сен-Дени, пригорода Парижа, обвинил президента Франции в чрезмерном применении силы правоохранителями в отношении подростков.

Источник: RT