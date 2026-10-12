Заявление Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики

Утверждение в Азербайджане единых правил внешнего вида для обучающихся и преподавателей служит обеспечению принципа светского образования, а также единого подхода в образовательной среде.

Вместе с тем наблюдаются попытки отдельных кругов тенденциозно политизировать суть вопроса, перевести его в религиозную плоскость и превратить в предмет искусственной общественной напряженности.

Особую обеспокоенность вызывает скоординированная деятельность, осуществляемая прежде всего на платформах социальных сетей. Обращает на себя внимание массовое распространение в короткие промежутки времени публикаций одинакового или схожего содержания с отдельных аккаунтов, в том числе негативных комментариев и реакций, а также призывы, побуждающие людей нарушать общественный порядок. Последовательное вмешательство ограниченного числа одноименных аккаунтов в многочисленные публикации и активизация этой деятельности в конкретные временные интервалы дают серьезные основания полагать, что процесс носит скоординированный характер, и свидетельствуют о троллинговой атаке и информационной манипуляции, управляемой из единого центра за пределами страны.

Основная цель подобных вмешательств — искажение реального общественного мнения, создание видимости массового недовольства за счет искусственной активности отдельных аккаунтов, отвлечение внимания от сути вопроса и превращение темы в инструмент достижения определенных политических целей.

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики призывает граждан, субъектов медиа и пользователей социальных сетей быть внимательными к подобным явлениям, учитывать скоординированную деятельность подозрительных аккаунтов, не распространять манипулятивный контент без проверки и не поддаваться влиянию искусственно создаваемых информационных волн.