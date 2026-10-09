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Самолеты Путина не могли приземлиться в Москве из-за атаки дронов - ФОТО

Редакция 1news21:19 - Сегодня
Самолеты Путина не могли приземлиться в Москве из-за атаки дронов - ФОТО

Самолеты Путина не могли приземлиться в Москве из-за атаки украинских БПЛА. Один из бортов перенаправили в Петербург, сообщили российские СМИ. 

Самолеты специального летного отряда «Россия», который перевозит Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, не могли приземлиться в Москве из-за атаки украинских беспилотников.

По данным Flightradar24, несколько бортов кружили над Подмосковьем или делали крюки перед посадкой. Один самолет в итоге перенаправили в Петербург.

Три борта возвращались из Туркменистана, где 9 октября завершился визит Путина. Это Ил-96-300ПУ — так называемые «самолеты судного дня» (воздушные пункты управления со специальной связью, позволяющей руководить страной и армией даже в условиях ядерной войны). На каком именно борту Путин находился в этот раз, неизвестно.

Два самолета после дополнительных маневров все же сели во Внуково. Ил-96 с номером RA-96020 (1 скриншот) вылетел из Туркменбаши в 14:00 и приземлился в Москве в 18:06. Второй борт, RA-96022 (2 скриншот), вылетел в 14:15 и сел в 18:21.

Третьему «самолету судного дня», RA-96025 (3 скриншот), сесть в Москве не удалось. Он вылетел из Туркменбаши в 15:52 и направлялся во Внуково, но в итоге его перенаправили в петербургское Пулково.

Над Москвой кружил и еще один президентский самолет — RA-96016 (4 скриншот). Он летел из Петербурга и в итоге приземлился во Внуково в 17:43. Перелет занял более трех часов.

Из Туркменистана также вылетел обычный пассажирский Ил-96-300 с бортовым номером RA-96018 (5 скриншот), на котором глава МИД Сергей Лавров летал в Анкоридж. Он отправился из Туркменбаши в 17:51.

 

 

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