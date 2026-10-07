В Европарламенте выставили двухметровую позолоченную статую обнаженного Трампа - ФОТО

В здании Европарламента в Страсбурге выставили позолоченную статую президента США Дональда Трампа под названием «Оранжевая чума».

Скульптура изображает американского лидера с лишним весом и обнаженным. Трамп держит длинную золотую клюшку и сидит на плечах мужчины ниже его ростом. Об этом сообщает Daily Mail.

Датский художник Йенс Гальшиот, как сообщается, покрыл сатирическую фигуру сусальным золотом 23 карата. Скульптура также известна под названием «Король несправедливости».

«Я сижу на спине человека. Он тонет под моей тяжестью. Я сделаю все, чтобы помочь ему. Кроме одного — слезть с его спины. Король несправедливости», — гласит табличка под статуей.

Работа стала адресной атакой художника на подход Трампа к климатическим вопросам. Сам Гальшиот назвал скульптуру «сатирическим криком» против «атаки США на зеленый переход и миропорядок, основанный на правилах». Статуя установлена на перекрестке, соединяющем два здания парламента, и пробудет там до 8 октября.

Источник: KP.RU