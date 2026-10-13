Президент Азербайджана: Политические отношения с Лаосом успешно развиваются на протяжении многих лет - ДОПОЛНЕНО

Инвестиции Азербайджана в зарубежные страны с каждым годом растут.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Отметив, что география наших инвестиций также расширилась, глава государства сказал, что вкладываемые миллиарды долларов демонстрируют наши возможности, в то же время приносят большую выгоду противоположной стороне.

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Даны соответствующие указания по интенсификации сотрудничества в экономической сфере, в том числе в сфере товарооборота.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

«Надеюсь, что предстоящий в Баку азербайджано-лаосский бизнес-форум станет важным шагом в этом направлении», - отметил глава государства.

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Что касается политических отношений, то они успешно развиваются на протяжении многих лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

«Уже более тридцати лет между нами установлены дипломатические отношения, и на протяжении всех этих лет мы неизменно демонстрируем солидарность, взаимную поддержку в рамках многих международных организаций. Так обстоит дело и сегодня, я уверен, что так будет и впредь», - добавил глава государства.

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Уверен, что этот визит окажет очень позитивное влияние на наши двусторонние отношения, что еще больше углубит двустороннее сотрудничество.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Глава государства также подчеркнул, что сегодня на встречах в формате «один на один» и в расширенном составе были обсуждены многие важные вопросы.