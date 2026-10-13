Президент Тхонглун Сисулит: Я вижу развитие Азербайджана - ДОПОЛНЕНО
Я был в Баку 44 года назад и сегодня вновь нахожусь здесь. Я вижу стремительное развитие Баку и Азербайджана в целом.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Отметив кардинальные изменения, произошедшие в Азербайджане, Тхонглун Сисулит подчеркнул: «Мне было трудно узнать Азербайджан».
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Надеюсь, что в будущем азербайджанские инвесторы будут вкладывать больше средств в Лаос.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
По его словам, стороны также рассчитывают на расширение торговых связей, увеличение числа туристических поездок и развитие культурных обменов.