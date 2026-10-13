Президент Тхонглун Сисулит: Я вижу развитие Азербайджана - ДОПОЛНЕНО

Я был в Баку 44 года назад и сегодня вновь нахожусь здесь. Я вижу стремительное развитие Баку и Азербайджана в целом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив кардинальные изменения, произошедшие в Азербайджане, Тхонглун Сисулит подчеркнул: «Мне было трудно узнать Азербайджан».

***

Надеюсь, что в будущем азербайджанские инвесторы будут вкладывать больше средств в Лаос.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

По его словам, стороны также рассчитывают на расширение торговых связей, увеличение числа туристических поездок и развитие культурных обменов.