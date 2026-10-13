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Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Редакция 1news19:32 - Сегодня
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Обнародована повестка дня пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 16 октября.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, на заседании будут обсуждены следующие 12 вопросов:

  1. Проект закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Кодекса государственной службы Азербайджанской Республики и правовом регулировании в связи с этим» (третье чтение).

  2. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о службе в государственных налоговых органах», «О трудовых пенсиях», «О статусе военнослужащих», «Об утверждении Положения о прохождении военной службы», «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» и «О воинской обязанности и военной службе» от 22 декабря 2023 года № 1074-VIQD» и «О дипломатической службе» (третье чтение).

  3. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих», «О полиции», «Об утверждении Положения о службе в таможенных органах», «О службе в органах прокуратуры», «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», «О разведывательной и контрразведывательной деятельности», «О службе в органах юстиции», «Об утверждении Положения о службе в органах миграции» и «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям» (третье чтение).

  4. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Приложение к Закону Азербайджанской Республики «О территориях и землях муниципальных образований» — «Список муниципальных образований в Азербайджанской Республике».

  5. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 31 октября 2025 года № 279-VIIQ «О государственных услугах».

  6. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики» (первое чтение).

  7. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О банках» и «О рынке ценных бумаг» (первое чтение).

  8. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О службе в органах юстиции» (первое чтение).

  9. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды» и «Об оценке воздействия на окружающую среду» (первое чтение).

  10. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики» (первое чтение).

  11. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственных закупках» (второе чтение).

  12. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение).

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