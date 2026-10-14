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Общество

Несколько человек арестованы на фоне споров о школьной форме

Джамиля Суджадинова12:35 - Сегодня
Несколько человек арестованы на фоне споров о школьной форме

В Азербайджане правоохранительные органы приняли меры в отношении лиц, причастных к нарушениям общественного порядка на фоне обсуждения введения единой школьной формы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, некоторые граждане призывали к проведению незаконных акций протеста против школьной формы, утвержденной постановлением Кабинета министров. Другие участники инцидентов устраивали беспорядки непосредственно в средних школах.

Наибольшее количество подобных случаев было зарегистрировано в поселке Хырдалан Апшеронского района. Аналогичные нарушения также выявили в поселке Джейранбатан, а также в Гёйчайском, Геранбойском, Масаллинском и Астаринском районах.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали причастных к инцидентам лиц. В отношении них были составлены административные протоколы.

По имеющейся информации, задержанные признали свою вину, выразили сожаление в связи с произошедшим и заявили, что не допустят повторения подобных действий.

По решениям судов нескольким фигурантам назначили административный арест на сроки от 10 до 30 суток. В частности, некоторые из них были арестованы на 10 и 25 суток, а другие — на один месяц.

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