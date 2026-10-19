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Азербайджанские рыбаки завоевали серебряную медаль на международном турнире

Редакция 1news18:45 - Сегодня
Азербайджанские рыбаки завоевали серебряную медаль на международном турнире

Спортсмены Клуба рыбаков «БАКУ», представляющие Федерацию водных видов спорта Азербайджана (AZSİF), добились успешного результата на III Международном Хазарском кубке по карпфишингу (спортивной ловле сазана), прошедшем на озере Хазар в турецком городе Элязыг.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в AZSİF, состязания по карпфишингу, продолжавшиеся непрерывно в течение 7 дней, прошли при участии 48 команд. В турнире боролись коллективы из Турции, Германии, Ирана, Саудовской Аравии и Азербайджана.

Команда в составе Азера Алиева, Гусейна Гейби и Нихада Джамалова завершила состязания на втором месте, завоевав серебряную медаль с общим уловом сазанов в 88,265 кг (12 рыб), а по показателю TOP 5 — с общим весом в 52,580 кг.

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