Премьер-министра Венгрии обвинили в вымогательстве и домашнем насилии

Бывшая депутат парламента Венгрии от партии «Фидес» Илона Экеш обратилась в прокуратуру с заявлением против премьер-министра страны Петера Мадьяра. Она обвиняет его в вымогательстве и домашнем насилии в отношении бывшей супруги — экс-министра юстиции Юдит Варги. Об этом сообщает агентство MTI.

Заявление поступило в Центральную следственную прокуратуру. Поводом для обращения стали высказывания Варги на слушаниях парламентской комиссии, а также публикации в СМИ.

По утверждению Экеш, в январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор с женой, не поставив её в известность и не получив согласия. Как говорится в заявлении, впоследствии он использовал эту запись для шантажа Варги предположительно вплоть до марта 2024 года.

В обращении утверждается, что под давлением угроз Варга отложила развод и согласилась на невыгодные для себя условия, в результате чего понесла материальный ущерб. Экеш попросила прокуратуру провести расследование, изучить аудиозапись и установить обстоятельства её создания.

Ранее на парламентских слушаниях Варга заявила, что бывший муж систематически угрожал ей и оказывал психологическое давление. Мадьяр сначала отметил, что старается вспоминать о браке только хорошее, однако позднее между бывшими супругами разгорелся публичный спор.