В Азербайджане мужчина ударил ножом жену из-за частых заказов с Temu

В Гяндже мужчина 1984 года рождения ударил ножом супругу, которая часто заказывала товары на платформе Temu.

Как сообщает Xitab24, обвиняемый Хейрулла Мамедсой (имя и фамилия изменены) в ходе семейного конфликта причинил жене лёгкий вред здоровью.

На судебном заседании мужчина заявил, что ссора произошла из-за частого использования супругой телефона и регулярных заказов на Temu.

Потерпевшая сообщила суду, что не имеет претензий к мужу и простила его.

По решению Гянджинского городского суда в отношении Мамедсоя применили амнистию, объявленную в связи с Годом Конституции и Суверенитета, а уголовное преследование прекратили.