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Общество

Задержан мужчина, шантажировавший студентов фотографиями, созданными с помощью ИИ - ВИДЕО

Редакция 1news20:03 - Сегодня
Задержан мужчина, шантажировавший студентов фотографиями, созданными с помощью ИИ - ВИДЕО

В Азербайджане задержан 25-летний Илькин Нехмедов, который с помощью искусственного интеллекта создавал поддельные компрометирующие изображения студентов и требовал у них деньги за удаление публикаций.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Главное управление по борьбе с киберпреступностью поступили обращения от студентов нескольких вузов. Они заявили, что в социальных сетях распространяются смонтированные фото- и видеоматериалы с их участием, а за их удаление требуют деньги.

В ходе оперативно-технических мероприятий подозреваемого задержали.

По данным следствия, Нехмедов скачивал фотографии и видеозаписи студентов из TikTok и Instagram, обрабатывал их с помощью программ искусственного интеллекта, добавлял оскорбительные и порочащие надписи, а затем размещал материалы в созданных им фейковых аккаунтах.

После публикации он требовал от студентов деньги за удаление компрометирующего контента.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

В МВД призвали граждан осторожнее публиковать личные фото- и видеоматериалы в социальных сетях, проверять настройки конфиденциальности аккаунтов и не передавать персональные данные незнакомым людям.

В ведомстве напомнили, что незаконное использование чужих изображений с помощью ИИ для создания и распространения оскорбительного или порочащего контента, а также вымогательство денег за его удаление влекут уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.

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