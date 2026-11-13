Кушнер и Уиткофф участвуют в подготовке обмена пленными между Россией и Украиной

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер участвуют в подготовке масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, после трехсторонних переговоров в Абу-Даби удалось привлечь европейских партнеров к дальнейшим консультациям. Кроме того, стороны приступили к подготовке крупнейшего с начала войны обмена пленными.

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры делегаций России, США и Украины. Ранее, после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву и их встречи с президентом России Владимиром Путиным, было объявлено о достижении договоренности о масштабном обмене пленными между двумя странами.