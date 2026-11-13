 Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО

Редакция 1news22:30 - Сегодня
Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО

В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) при партнерстве Общественного объединения IDEA и Международного союза охраны природы (IUCN) было организовано мероприятие на тему «Отступающее море: климат, природа и люди в Каспийском регионе».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на открытии мероприятия, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отметила, что падение уровня Каспийского моря ставит под угрозу существование обитающих здесь редких видов живых организмов, в том числе осетровых и каспийских тюленей. Она подчеркнула важность расширения научных исследований, международного сотрудничества и совместной деятельности для решения экологических проблем моря.

Коснувшись в своем выступлении реализуемых Общественным объединением IDEA проектов в этом направлении, Лейла Алиева сообщила, что с целью выяснения причин сокращения численности каспийских тюленей были организованы научные экспедиции, а в водоемы для восстановления рыбных запасов выпущены мальки различных видов рыбы.

Лейла Алиева также проинформировала об инициативах IDEA по очистке побережья Каспия. Отмечалось, что к проводимым с 2011 года акциям по очистке прибрежных территорий присоединилось около 7 тыс. волонтеров, было собрано и направлено на переработку свыше 120 тонн отходов. Подчеркнув, что будущее Каспийского моря зависит от принимаемых сегодня решений, она призвала защитить его богатую природу для будущих поколений.

На открытии мероприятия также выступили заместитель генерального директора IUCN Стюарт Магиннис и директор Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Дарио Лигути.

Затем в панельных дискуссиях приняли участие эксперт Общественного объединения IDEA по Каспийским исследованиям Эльнур Сафаров, представитель Университета Лидса Великобритании Саймон Гудман, учредитель и исполнительный директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах, а также представитель Женевского университета, председатель сети Caspisnet Александр Хеджази.

В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями по вопросам влияющих на падение уровня Каспийского моря климатических факторов, сохранения биоразнообразия, адаптации морских экосистем к меняющимся условиям и укрепления регионального сотрудничества.

На мероприятии был продемонстрирован подготовленный Общественным объединением IDEA короткометражный документальный фильм, посвященный нынешней экологической ситуации Каспийского моря.

Поделиться:
220

Актуально

Мнение

Диалог без обязательств: почему Баку не присоединился к документам Европейского ...

Общество

Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах ...

Хроника

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Ирландию - ВИДЕО

Мнение

Европа сама стремится к диалогу с Баку

Общество

Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО

В Баку пешеход, перебегавший дорогу рядом с подземным переходом, погиб под колёсами автомобиля - ВИДЕО

Стали известны подробности ножевого ранения беременной женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане мужчина ударил ножом жену из-за частых заказов с Temu

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

«Купил всего неделю назад»: драматичная история авто за 50 000 манатов, на которое упала труба - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку ожидается сильный ветер — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - ОБНОВЛЕНО

Глава Nvidia признался в отношениях с предполагаемой китайской шпионкой: «Я должен извиниться перед семьей»

Последние новости

Кушнер и Уиткофф участвуют в подготовке обмена пленными между Россией и Украиной

Сегодня, 23:12

Медведев назвал Каллас глупой и заявил, что ЕС на переговоры никто не звал

Сегодня, 22:51

Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО

Сегодня, 22:30

В Баку пешеход, перебегавший дорогу рядом с подземным переходом, погиб под колёсами автомобиля - ВИДЕО

Сегодня, 22:10

Стали известны подробности ножевого ранения беременной женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:51

В Азербайджане мужчина ударил ножом жену из-за частых заказов с Temu

Сегодня, 21:31

Азербайджан и Вьетнам рассмотрели возможности поощрения взаимных инвестиций - ФОТО

Сегодня, 21:12

Премьер-министра Венгрии обвинили в вымогательстве и домашнем насилии

Сегодня, 20:51

Диалог без обязательств: почему Баку не присоединился к документам Европейского политического сообщества?

Сегодня, 20:32

Сын Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии

Сегодня, 20:22

Задержан мужчина, шантажировавший студентов фотографиями, созданными с помощью ИИ - ВИДЕО

Сегодня, 20:03

TotalEnergies заинтересована в участии в новых проектах солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 19:44

Политолог: переговоры в Абу-Даби восстановили диалог, но не принесли прорыва

Сегодня, 19:25

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Ирландию - ВИДЕО

Сегодня, 19:11

Для рэперши Ася Ализаде потребовали до пяти лет лишения свободы в Турции

Сегодня, 18:53

WhatsApp пугает азербайджанцев «вспышкой СПИДа» - РЕАКЦИЯ

Сегодня, 18:38

Из Грузии в Азербайджан экстрадировали объявленного в международный розыск мужчину

Сегодня, 18:30

От теории к первому полёту: как в Габале готовят будущих пилотов гражданской авиации Азербайджана

Сегодня, 18:15

CNN: Вэнс рассматривает возможность отказа от участия в выборах президента США

Сегодня, 18:00

Завершено расследование дела азербайджанского военного, задержанного на территории Армении

Сегодня, 17:40
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57