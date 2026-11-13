TotalEnergies заинтересована в участии в новых проектах солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане - ФОТО

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с главным вице-президентом компании TotalEnergies по разведке и добыче в европейском регионе Мартиной Опицци.

Как сообщили в Минэнергетики, на встрече было положительно оценено развитие проекта полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Были обсуждены возможности обеспечения электроэнергии, используемой в рамках проекта, за счет возобновляемых источников энергии и тем самым сокращения выбросов углерода.

Компания TotalEnergies выразила заинтересованность в расширении своей деятельности в Азербайджане, в том числе в участии в новых проектах солнечной и ветровой энергетики. Отмечалось, что исследование по развитию электрической сети близко к завершению, и его результаты определят возможности интеграции дополнительных мощностей возобновляемой энергии в сеть.

На встрече была предоставлена информация об инициативах, реализуемых Азербайджаном в направлении развития зеленых энергетических коридоров. Соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией, служит объединению существующих связей электроэнергетики в рамках единого коридора, а на следующем этапе предусмотрены создание совместного предприятия и подготовка технико-экономического обоснования. Также были затронуты результаты технико-экономического обоснования проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа», конкурентоспособность азербайджанской электроэнергии на европейских рынках и возможности привлечения потенциальных инвесторов к проекту.