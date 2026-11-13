 В Баку пешеход, перебегавший дорогу рядом с подземным переходом, погиб под колёсами автомобиля - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку пешеход, перебегавший дорогу рядом с подземным переходом, погиб под колёсами автомобиля - ВИДЕО

Редакция 1news22:10 - Сегодня
В Баку пешеход, перебегавший дорогу рядом с подземным переходом, погиб под колёсами автомобиля - ВИДЕО

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу рядом с подземным переходом.

Сегодня вечером на пересечении проспекта Бабека и улицы Камрана Эфкари в Низаминском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, автомобиль сбил пешехода, который пытался перебежать проезжую часть, несмотря на наличие поблизости подземного перехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.

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