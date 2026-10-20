Водителей предупредили об ограничениях на Зыхском шоссе - ВИДЕО

В настоящее время на участке Зыхского шоссе в направлении аэропорта соответствующие службы проводят работы по нанесению дорожной разметки.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения Центр интеллектуального управления транспортом внес соответствующие изменения в работу информационных электронных табло, расположенных вблизи участка проведения работ.

В частности, на одной из полос до завершения работ скоростной режим ограничен до 40 км/ч. На портальных конструкциях над другими полосами активированы знаки «X», предупреждающие водителей о запрете движения по ним.

«Просим водителей быть внимательными при проезде указанного участка дороги и соблюдать установленное ограничение скорости», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.