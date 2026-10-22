BakuBus прокомментировали действия водителя, отказавшегося везти пассажиров из-за конфликта - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку водитель автобуса, курсирующего по маршруту № 5 в результате ссоры с одним из находившихся в салоне людей полностью остановил движение, вышел из транспортного средства и отказывался продолжать путь, что вызвало недовольство пассажиров.

Как сообщили в ООО «BakuBus» в ответ на запрос 1news.az, по данному факту в настоящее время проводится разбирательство.

«О мерах, которые будут приняты по результатам проверки, будет предоставлена дополнительная информация»,— подчеркнули в компании.

10:50

В Баку поведение водителя автобуса № 5 вызвало недовольство пассажиров.

Как сообщает 1news.az, соответствующие фотографии распространились в социальных сетях.

По имеющимся данным, после ссоры с одним из пассажиров водитель остановил автобус, вышел из транспортного средства и около 5 минут отказывался продолжать движение.

Утверждается, что водитель заявил остальным пассажирам, что из-за одного человека все они будут вынуждены ждать. Подобный поступок привел к поездке с задержкой и причинил неудобства находившимся в салоне людям.