Пашинян считает возможным подписание мирного договора с Баку в 2027-2028 гг - ОБНОВЛЕНО

Пашинян высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджан в 2027-2028 гг.

"Я говорил, что соглашение о мире с Азербайджаном может быть подписано до 2031 года. Если быть точным, то считаю, что мы должны подписать соглашение в 2027-2028 гг. Мы должны работать с Азербайджаном", - сказал Пашинян в четверг журналистам, передает Sputnik Армения.

12:17

Затягивание подписания мирного договора с Азербайджаном до 2029 или 2031 года не входит в планы армянского руководства.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наша задача — как можно скорее подписать мирное соглашение. Откладывать его до 2031 или даже до 2029 года не входит в наши планы. Речь идет исключительно о процедурных вопросах, требующих определенного времени», — подчеркнул глава кабмина.

Пашинян подтвердил, что Ереван сохраняет нацеленность на оперативное завершение переговоров и окончательное оформление мирного договора с Баку.

Источник: armtimes