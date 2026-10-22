Пашинян допустил проведение досрочных выборов в Армении ради новой Конституции и мирного договора

Власти Армении готовятся вынести на общественное обсуждение и внести в парламент проект новой Конституции, а в случае сопротивления оппозиции не исключают проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

По словам главы кабмина, армянское руководство намерено убедить оппозиционных депутатов в принципиальной важности конституционной реформы, которая определяет долговечность армянского государства.

«Попытаемся убедить, а если не получится — пойдем по другим сценариям, в том числе можем провести досрочные выборы! Кто сказал, что подобные сценарии исключены?» — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что принимает на себя политическую ответственность как за принятие новой Конституции, так и за подписание и ратификацию мирного договора с Азербайджаном. Пашинян добавил, что в случае утраты народной поддержки по этим ключевым вопросам он будет готов завершить свою политическую миссию.

Источник: Баграмян26