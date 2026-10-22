В Турции по делу о финансовых махинациях произведены новые задержания

В Турции продолжаются задержания в рамках расследования, связанного с незаконными операциями на фондовом рынке.

В ходе расследования правоохранительные органы провели новую операцию, в результате которой 31 человек оказался под стражей.

Новые задержания последовали после вчерашнего заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что власти не намерены закрывать глаза на нарушения. «Не будем действовать по принципу: “Рука руку моет”», — передают турецкие СМИ слова президента.

Эрдоган также заявил о необходимости принимать меры, чтобы нарушения не распространялись и не наносили дальнейшего ущерба.

Расследование ведет прокуратура Стамбула, подразделение по делам о финансировании терроризма и отмывании денежных средств. Основанием для расширения дела стали отчеты Совета по рынкам капитала Турции (SPK) и письменные обращения.

Следствие изучает операции с акциями 4 компаний:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO);

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD);

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE);

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL).

Среди фигурантов дела также председатель совета директоров Altınbaş Holding Инан Алтынбаш, он был задержан в ходе первой волны операции.

В списке задержанных — представители инвестиционных и управляющих компаний, а также финансовые специалисты.

Источник: TRT