Обвиняемого в покушении на убийство супруги в Садараке, освободили от уголовной ответственности

В Нахчыванской автономной республике суд постановил направить Закира Аббасова, обвиняемого в покушении на убийство супруги, на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, соответствующее решение было принято Нахчыванским автономным республиканским судом по тяжким преступлениям под председательством судьи Гусейна Мамедова.

В ходе разбирательства суд установил, что Аббасов совершил инкриминируемое ему деяние в состоянии невменяемости. В связи с этим он был освобождён от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение.

Инцидент произошёл в декабре прошлого года в Садаракском районе. По имеющимся данным, Закир Аббасов нанёс ножевые ранения своей супруге Алемзар Аббасовой, после чего причинил телесные повреждения самому себе.

Аббасову было предъявлено обвинение по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за покушение на умышленное убийство.