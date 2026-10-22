В Азербайджане мужчину, убившего зятя, избивавшего его дочь, освободили в зале суда - ПОДРОБНОСТИ

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской Республики приняла решение, определяющее судебную практику по вопросам необходимой обороны и превышения ее пределов.

Решение было вынесено по уголовному делу в отношении лица, признанного виновным в убийстве своего зятя, совершавшего насилие в отношении его дочери, и приговоренного к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Верховный суд, дав правовую оценку обстоятельствам дела, переквалифицировал деяние осужденного на умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и сократил наказание до 1 года и 6 месяцев.

Согласно материалам уголовного дела, дочь обвиняемого длительное время подвергалась физическому и моральному насилию со стороны супруга на почве бытовых отношений. В разное время женщине наносились удары руками и ногами, а также повреждения режущим предметом, в результате чего ее здоровью был причинен легкий и менее тяжкий вред. Муж женщины не признавал ее права на самостоятельное принятие решений и считал недопустимыми любые ее шаги, совершенные без его разрешения. Систематическое насилие над дочерью и ограничение ее возможности принимать самостоятельные решения в семье вызвали глубокое недовольство отца действиями зятя.

18 января 2024 года женщина снова подверглась избиению со стороны мужа в их общем доме. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения. Пытаясь спастись от насилия, женщина вместе с малолетним ребенком выбежала из дома, укрылась в близлежащем магазине и обратилась за помощью к отцу. Отец отвез дочь с внуком к себе домой, а ухудшившееся состояние дочери потребовало ее госпитализации.

Однако зять, не смирившись с уходом жены, в тот же день пришел в дом тестя. Там он повел себя агрессивно и проявил насилие даже по отношению к лицам, пытавшимся его успокоить. Узнав о происходящем, тесть вернулся из больницы домой и пригласил зятя к разговору. Он попытался выяснить причины систематического насилия над дочерью и его агрессивного протеста против ее ухода. Однако зять проявил грубость и на вопрос об избиении жены ответил: «Правильно делаю, что бью». После этого он ударил тестя пощечиной, извлек спрятанный в куртке кухонный нож, совершил нападение и нанес ему ранение в область головы.

Во время схватки тесть воспользовался тем, что зять оступился и упал, и выхватил нож из его рук. Несмотря на это, зять продолжил нападение, нанося удары руками и ногами. В ответ тесть нанес зятю находящимся в руках ножом четыре ранения. В результате трех ранений, оказавшихся опасными для жизни, зять скончался от острой кровопотери.

Приговором Сумгаитского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2025 года обвиняемый был признан виновным по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство) и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Определением Сумгаитского апелляционного суда от 26 февраля 2026 года приговор был оставлен без изменений.

Суды нижестоящих инстанций посчитали, что после того, как тесть отобрал нож у зятя, опасность для его жизни миновала, и последующее нанесение ножевых ударов образовало состав преступления «умышленное убийство». Защита же, указывая на то, что лицо защищалось от реального нападения, подала кассационную жалобу с требованием переквалифицировать деяние на статью 123.1 Уголовного кодекса.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда, изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, признала неверным вывод нижестоящих судов относительно юридической квалификации деяния.

В решении, принятом по делу под председательством судьи Алескера Новрузова, отмечено, что право на необходимую оборону позволяет лицу причинить вред нападающему с целью защиты своей жизни, здоровья и прав (а также жизни, здоровья и прав других лиц) от общественно опасного посягательства. Это право не ограничивается лишь уклонением от нападения или оказанием пассивного сопротивления.

Верховный суд подчеркнул, что от лица, подвергшегося нападению, нельзя требовать хладнокровной оценки всех деталей происходящего и точного определения границ защитительных мер. При оценке состояния необходимой обороны должны учитываться характер и степень опасности нападения, физические возможности сторон, используемые средства, обстановка происшествия, а также состояние страха, тревоги и волнения защищавшегося лица.

Кассационная инстанция установила, что первоначальное общественно опасное нападение было совершено именно зятем. Он применил физическое насилие к тестю, совершил нападение с ножом и нанес ему ранение. По мнению Верховного суда, тот факт, что тесть отобрал нож у зятя, не означал автоматического прекращения нападения.

Так, потеряв нож, зять не отказался от своих намерений и продолжил нападение, нанося удары ногами и руками. Было также учтено, что он был моложе тестя, физически сильнее, крупнее и занимался спортом. Кроме того, резаные раны, обнаруженные на трех пальцах руки погибшего, были оценены как одно из доказательств того, что схватка происходила в условиях физической борьбы за контроль над ножом.

Верховный суд указал, что завершение общественно опасного посягательства определяется не просто переходом ножа из рук одного лица к другому, а с учетом всех обстоятельств происшествия. Судебная коллегия пришла к выводу, что тесть подвергся реальному и продолжавшемуся общественно опасному нападению и действовал с целью самообороны. Вместе с тем нанесение тестем четырех ножевых ранений, три из которых являлись опасными для жизни и повлекли смерть, свидетельствует о том, что меры защиты явно превысили пределы, необходимые для отражения существующей опасности.

Кассационная инстанция подчеркнула, что превышение пределов обороны не означает, что лицо вообще не подвергалось нападению и не защищалось. Существенное различие между убийством при превышении пределов необходимой обороны и обычным умышленным убийством заключается в том, что в первом случае лицо действует с целью защиты от реального общественно опасного посягательства, однако примененные им меры защиты явно не соответствуют характеру и степени опасности нападения.

Верховный суд посчитал, что нижестоящие суды не учли в полной мере это различие и фактические обстоятельства дела, допустив ошибку в юридической квалификации деяния. В связи с этим деяние осужденного было переквалифицировано со статьи 120.1 на статью 123.1 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

При назначении наказания Верховный суд учел в качестве смягчающих обстоятельств: добровольную явку лица в правоохранительные органы после совершения преступления, признание вины, активное содействие раскрытию преступления, совершение деяния под влиянием противоправных действий потерпевшего, а также примирение с правопреемником потерпевшего.

Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было.

С учетом санкции статьи 123.1 и требований статьи 60.1 Уголовного кодекса осужденному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Принимая во внимание исчисление срока наказания с 18 января 2024 года, лицо признано отбывшим наказание и было освобождено непосредственно из зала суда.