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Ильхам Алиев утвердил изменения в ряде законов, связанных со стартапами

Редакция 1news13:40 - Сегодня
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Ильхам Алиев утвердил изменения в ряде законов, связанных со стартапами

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый, Миграционный кодексы, а также в законы «О социальном страховании», «О таможенном тарифе», «О лицензиях и разрешениях» и «О государственных закупках».

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 января 2027 года сроком на 10 лет 100% доходов от реализации долей участия или акций налогоплательщика будут освобождаться от налога на доходы и прибыль сроком на 3 года, если эти доли или акции принадлежат юридическому лицу, являющемуся субъектом микро- или малого предпринимательства, получившему «Свидетельство стартапа» или свидетельство о регистрации в технопарке и не осуществляющему иную деятельность.

Согласно действующему законодательству, доходы стартапов, являющихся субъектами микро- или малого предпринимательства и осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, от инновационной деятельности освобождаются от налога на доходы и прибыль в течение трех лет с даты получения «Свидетельства стартапа». Этот срок увеличивается с трех до семи лет.

Освобождение от налога на доходы и прибыль также будет распространяться на доходы физических лиц от реализации ценных бумаг, полученных в результате инвестирования через краудфандинговую платформу в лиц, получивших «Свидетельство стартапа» или свидетельство о регистрации в промышленном либо технологическом парке, — сроком на 10 лет с 1 января 2027 года; дивиденды, выплачиваемые физическим лицам по указанным выше долям участия (акциям), за исключением долей участия (акций) резидентов технологических парков, — сроком на 10 лет с 1 января 2027 года; платежи нерезидентам, не имеющим постоянного представительства в Азербайджанской Республике, за услуги облачных вычислений, инфраструктуры, платформ и программного обеспечения, а также услуги интерфейсов прикладного программирования (API), получаемые налогоплательщиками, имеющими «Свидетельство стартапа» или свидетельство о регистрации в технопарке, непосредственно для обеспечения собственной деятельности и не относящиеся к роялти, — сроком на 20 лет с 1 января 2027 года; дивиденды, выплачиваемые участникам (акционерам, пайщикам) венчурных фондов из прибыли, полученной этими фондами от инвестиций в субъекты микро- и малого предпринимательства, имеющие «Свидетельство стартапа» или свидетельство о регистрации в промышленном либо технологическом парке, — сроком на 10 лет с 1 января 2027 года.

Проект также предусматривает, что с 1 января 2027 года на 10 лет суммы инвестиций аккредитованных инвесторов в приобретение акций или долей участия в резидентах-юридических лицах, имеющих «Свидетельство стартапа» либо свидетельство о регистрации промышленного или технологического парка, будут вычитаться из налогооблагаемого совокупного дохода индивидуального предпринимателя при соблюдении установленных условий.

В частности, размер такого вычета не должен превышать 50% налогооблагаемого совокупного дохода индивидуального предпринимателя за соответствующий отчетный год после вычета расходов. Инвестор не должен быть взаимозависимым лицом с учредителями или руководителями исполнительного органа компании, привлекающей инвестиции, а приобретенная доля или акции должны непрерывно находиться в его собственности не менее трех лет.

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