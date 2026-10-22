Из Германии в Азербайджан экстрадируют подозреваемого в мошенничестве

Из Германии в Азербайджан экстрадируют мужчину, подозреваемого в мошенничестве под предлогом ремонта квартир.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, решение об экстрадиции Эльмира Нуриева Эльхан оглу было достигнуто в результате взаимодействия азербайджанской прокуратуры с Федеральным ведомством юстиции Германии.

Для проведения процедуры были предоставлены необходимые документы в соответствии с международными требованиями.

По данным следствия, в рамках уголовного дела, расследуемого Сумгайытским городским управлением полиции, возникли обоснованные подозрения в том, что Нуриев, представляясь руководителем компании, обманывал граждан и злоупотреблял их доверием. Он обещал отремонтировать принадлежащие им квартиры, однако в результате его действий был причинён ущерб в крупном размере.

В отношении мужчины было принято решение о привлечении к уголовной ответственности. После того как он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Позднее правоохранительным органам удалось установить его местонахождение в Германии, где он был задержан.

В настоящее время принимаются необходимые меры для доставки Нуриева в Азербайджан.

В Генеральной прокуратуре отметили, что продолжат сотрудничество с компетентными органами иностранных государств и Интерполом для установления местонахождения разыскиваемых лиц и обеспечения их экстрадиции в Азербайджан.