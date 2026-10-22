Пашинян назвал вызовом нынешние отношения Армении с ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг на заседании правительства назвал вызовом нынешние отношения Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В докладе Евразийского межправсовета от России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) отмечается, что планы Еревана вступить в Евросоюз приведут к ухудшению экономических показателей страны и вызовут коллизию между различными правовыми режимами.

"В Армении наблюдается достаточно хорошая экономическая активность. Есть, конечно, и вызовы. Сейчас вызов – это наши отношения в рамках ЕАЭС, над которыми в будущем, конечно же, будем работать", – заявил Пашинян, передает Sputnik Армения.

В этом контексте, по его словам, вся политика правительства будет нацелена на обеспечение экономической динамики, укрепление суверенитета и независимости Армении.

"Это не только совместимые понятия, но одно исходит из другого, они взаимосвязаны. Кроме того, процесс диверсификации наших экономических связей идет достаточно хорошо. Имеющиеся данные вселяют надежду, что в будущем они углубятся", – считает премьер Армении.

Парламент Армении, которая входит в ЕАЭС, в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то "это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС".

На состоявшемся 29 мая 2026 года в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.