FIFA: Азербайджан полностью готов к чемпионату мира U-15 - ВИДЕО

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о полной готовности Азербайджана к проведению чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Об этом организация сообщила на своей официальной странице в Facebook.

«Всё готово! Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) построила новые футбольные поля всего за 66 дней. Азербайджан готов к чемпионату мира и фестивалю ФИФА U-15», — говорится в публикации мирового футбольного органа.

Напомним, что мировое первенство и фестиваль пройдут с 22 по 30 октября в Говсанском соревновательном комплексе. При этом матч открытия и финал престижного турнира состоятся в Baku Crystal Hall.