Испытание союза: Почему молчание Анкары ранило Баку сильнее уличных провокаций

Представьте себе картину: в самом центре мегаполиса, перед дипломатической миссией страны, которую с высоких трибун настойчиво называют «родным братом», одна за другой проходят шесть агрессивных, хорошо организованных акций.

С плакатов и из громкоговорителей льется не просто критика, а откровенная брань, клевета и оскорбления в адрес Азербайджанского государства, народа и руководителя. И все это происходит не в Париже, не в Ереване и не в Вашингтоне. Это происходит в Турции.

Состояние, которое испытывал в эти дни каждый азербайджанец - от рядового гражданина до чиновников в высоких кабинетах, - можно описать одним словом: ошеломление. Нас не просто задели - нам попытались нанести удар под дых. И то, что этот ядовитый нарыв был в итоге вскрыт, а президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе вчерашнего телефонного разговора расставили жесткие акценты и подтвердили, что именно их личные доверительные отношения остаются главным мотором азербайджано-турецкого союза, не отменяет того факта, что нам нужен прямой и неприятный разговор.

Согласно сообщению пресс-службы азербайджанского лидера, беседа между Алиевым и Эрдоганом прошла в весьма позитивном, конструктивном и братском ключе. Но давайте смотреть правде в глаза, без дипломатического елея, и признаем, что этот звонок должен был состояться гораздо раньше. Анкара слишком долго раскачивалась, предпочитая не вмешиваться в грязную кампанию против Азербайджана, не приняв своевременных упредительных мер против ее организаторов, подарив провокаторам драгоценные недели полной безнаказанности. Недели, за которые азербайджано-турецкие отношения подверглись серьезному испытанию.

Кто дирижировал травлей?

Эта кампания не была случайным всплеском эмоций в социальных медиа. В турецком сегменте соцсетей нет-нет да можно нарваться на какого-нибудь кадра, мягко говоря, не испытывающего большой любви к Азербайджану. Это нормально, так бывает. Невозможно нравиться всем. Но с конца сентября против Азербайджана развернули самую настоящую гибридную атаку, методично наращивая градус ненависти. Самое отвратительное в этой истории то, что ключевым таранным орудием и идеологическим штабом атаки выступила конкретная группировка внутри самой правящей Партии справедливости и развития (АКР) и ее ближайшего окружения.

У этой группировки есть вполне конкретные имена и должности. Одним из главных запевал и публичным подстрекателем всей этой вакханалии стал главный советник президента Турции Октай Сарал. Человек с высоким государственным мандатом позволил себе прямые, развязные и абсолютно недопустимые выпады в адрес Азербайджана, фактически дав отмашку на травлю. К нему моментально подключилась обойма ангажированных депутатов и медиа-фигур, которые превратили свои эфиры и аккаунты в помойку для оскорблений нашей страны.

Эта сеть внутри АКР сознательно и точечно била по двусторонним отношениям, последовательно доводя их до состояния глубокого кризиса. То, что они совершили - это не «разногласия по отдельным вопросам». Это прямое, хладнокровное и намеренное предательство братства двух государств и народов.

Нас, граждан Азербайджана, волнует предельно конкретный вопрос: чьи инструкции выполнял Октай Сарал и его подельники? В чьих интересах эта группа пыталась разрушить фундамент, на котором держится безопасность региона? Кто выписал чек за эти шесть акций перед нашей посольской дверью?

Эти деяния не имеют права остаться просто «эпизодом». Они требуют полноценного расследования со стороны турецких правоохранительных органов и спецслужб. Каждая нить, каждый финансовый след этой провокации должны быть распутаны и предъявлены общественности.

Нанесенная рана и молчание, которое режет без ножа

Не нужно делать вид, что ничего не произошло и что «братство все скроет». В сердце азербайджанского народа нанесена глубокая рана. И нанесена она не столько самими уличными провокаторами - с маргиналов спрос небольшой, - сколько непостижимым олимпийским спокойствием, с которым турецкие власти наблюдали за происходящим.

Вопрос, которым задаются сегодня в Баку - это почему Турецкое государство, способное за считанные часы пресечь любую угрозу своему суверенитету, позволило группе внутри АКР неделями поливать грязью Азербайджан? Почему молчали те механизмы, которые должны отрабатывать такие провокации мгновенно?

Наш лидер подвергся небывалым по своей наглости поклепам и оскорблениям. Азербайджанский народ никак не ожидал такого попустительства от своего турецкого брата. Политическая конъюнктура меняется, но народная память упряма. Это предательское молчание на местах и вылазки «Сарала и Со.» - это то, что не забудется.

Настоящие братья не молчат

Но, как известно, во след врагам находятся и друзья. Этот грязный политический дебош сработал именно так - он с предельной четкостью оттенил поступок истинных государственных мужей Турции, для которых слово «братство» - не пустой звук и не сухая формальность.

Когда аппаратчики из АКР отмалчивались или подливали масла в огонь, со своей жесткой, бескомпромиссной и истинно союзнической позицией выступили председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.

Бинали Йылдырым без лишних реверансов и дипломатических виляний поставил провокаторов на место, заявив буквально следующее: «Кто вообще давал право кому-либо вмешиваться во внутренние дела Азербайджана? Мы никому этого не позволим, а тех, кто попытается это сделать, жестко поставим на место. Азербайджан - независимое государство, и наше единственное право и обязанность - проявлять уважение к его решениям».

Вот это - позиция государственника. Вот это - отношение настоящего брата, показавшего пример того, как должен вести себя истинный союзник. Такую же монолитную, жесткую и непреклонную линию занял Девлет Бахчели, чье слово для миллионной армии турецких патриотов является абсолютно авторитетным.

Общественный иммунитет Турции

Парадокс этой грязной кампании заключается в том, что она сработала не так, как ожидали ее авторы. Заказчики атаки рассчитывали вызвать в Турции волну антиазербайджанских настроений, а получили раскол в турецком обществе и возбудили спящий гнев кемалистов, вынужденных в последние годы наблюдать постепенное скатывание страны в клерикально-исламистскую яму.

Турецкое общество продемонстрировало, что в нем еще есть здоровые силы: тысячи сторонников светского государства, кемалисты, истинные националисты, журналисты и обычные граждане по всей Турции резко и громко возвысили свой голос против этой подлой акции. Социальные сети и независимые площадки закипели возмущением в адрес Сарала и всей этой группы.

Кампания, начатая с целью измазать грязью образ Азербайджана, в итоге вскрыла глубокие проблемы в самой Турции, но одновременно показала, что турецкий народ в большинстве своем не имеет ничего общего с дельцами из отдельных кабинетов. В Турции живут миллионы людей, для которых Азербайджан - это святое.

Суровый итог

Телефонный разговор Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана наглядно показал, что лидеры полностью контролируют ситуацию и не позволят деструктивным силам разрушить наш союз. Однако Азербайджан сделал из случившегося самые серьезные выводы.

Ни о какой амнистии за предательство не может быть и речи - Октай Сарал и все функционеры внутри АКР, причастные к этой грязной игре, должны понести за свои действия прямое и публичное наказание. В отношениях союзников должна действовать абсолютная нулевая терпимость к паузам. А посему Анкара должна четко усвоить, что любая задержка в реакции на оскорбление брата воспринимается в Баку как молчаливое согласие.

Нами проведен четкий водораздел. Мы всегда будем помнить и глубоко ценить твердость Бинали Йылдырыма и Девлета Бахчели, но мы точно так же по именам запомнили каждого, кто пытался вставить нам палки в колеса. Это испытание пройдено, но уроки усвоены навсегда. Наш союз выстоял, однако отныне Азербайджан будет смотреть на происходящее в турецких коридорах власти без розовых очков - трезво, жестко и без лишних иллюзий.

Фархад Гусейн