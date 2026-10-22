Поживем – увидим: Пашинян ответил на угрозы стран-членов ЕАЭС

Моя позиция не изменилась. Поживем – увидим.

Об этом в ходе традиционного брифинга после заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя недавнее заявление представителей стран-членов ЕАЭС.

По словам премьера, правительство Армении нацелено в основном на постоянное, стабильное развитие Армении и защиту независимости, а также суверенитета Республики Армения.

«Мы пойдем по этому пути и пути диверсификации наших отношений», — сказал Пашинян.

Он, в частности, напомнил о законе, касающемся членства Армении в ЕС. По словам председателя правительства, это один из немногих случаев, когда правительство поддержало законодательную инициативу гражданского общества.

Глава кабмина также указал на решительность и готовность правительства защитить демократию в стране.

Напомним, в докладе Евразийского межправсовета от России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) отмечается, что планы Еревана вступить в Евросоюз приведут к ухудшению экономических показателей страны и вызовут коллизию между различными правовыми режимами.