 Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: СТАТИСТИКА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: СТАТИСТИКА

Феликс Вишневецкий11:05 - Сегодня
Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: СТАТИСТИКА

По данным Государственной пограничной службы Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года в страну из 191 государства мира прибыли 1 млн 831,8 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет статистики АР.

Из общего числа прибывших 27,1% составили граждане России, 19,4% - Турции, 7,7% - Ирана, 4,9% - Грузии, 4,5% - Казахстана, 3,7% - Израиля, 3,5% - Пакистана, 3,1% - Узбекистана, 2,8% - Китая, 2,6% - Индии, 2,4% - Саудовской Аравии, 1,6% - Украины, 1,3% - Туркменистана.

По 1,1% прибывших составили граждане Германии и Великобритании, 1% - Беларуси. На долю граждан других стран и лиц без гражданства пришлось 12,2%.

Среди прибывших 66,8% составили мужчины, 33,2% - женщины.

По сравнению с январем-сентябрем 2025 года в январе-сентябре 2026 года число прибывших в Азербайджан из стран - членов Европейского союза увеличилось на 6,1% и составило 94,2 тыс. человек. Количество прибывших из стран СНГ выросло на 4,3%, достигнув 699 тыс. человек.

В то же время число прибывших из стран Персидского залива сократилось на 32% - до 218,3 тыс. человек, а из других стран - на 5,5%, составив 820,3 тыс. человек.

Из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, 73,5% воспользовались воздушным транспортом, 25,2% - железнодорожным и автомобильным транспортом, а 1,3% - морским транспортом.

Поделиться:
213

Актуально

Общество

Эколог: Теплая погода в октябре характерна для Баку и Абшерона

Общество

Кампания «Мир без мин»: в Милане прошла фотовыставка о последствиях минной ...

Общество

Утренние пробки в Баку: где затруднено движение

Политика

В ЕС впервые приняли родственников пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

Общество

Куда чаще всего ездят азербайджанцы: названы самые популярные страны

Эколог: Теплая погода в октябре характерна для Баку и Абшерона

Oxford Economics провела исследование деятельности компании McDonald's Azerbaijan

Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: СТАТИСТИКА

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В Баку произошёл пожар в многоэтажке, жильцов эвакуировали

Депутат Мехрибан Велиева предложила изменить расписание занятий в школах и вузах

В Стамбуле затопило дом Сафуры Алиевой - ФОТО

«Giardino»: Италия как состояние души - ФОТО

Последние новости

Куда чаще всего ездят азербайджанцы: названы самые популярные страны

Сегодня, 11:32

В Армении арестованы 10 представителей оппозиционной партии перед выборами

Сегодня, 11:25

Эколог: Теплая погода в октябре характерна для Баку и Абшерона

Сегодня, 11:22

Oxford Economics провела исследование деятельности компании McDonald's Azerbaijan

Сегодня, 11:18

Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: СТАТИСТИКА

Сегодня, 11:05

Водонапорная башня в Геранбое: наследие железнодорожной эпохи

Сегодня, 11:02

В Бузовне двухлетняя девочка утонула в водоканале

Сегодня, 10:57

МВФ: рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%

Сегодня, 10:55

В Баку водитель автобуса отказался ехать дальше из-за конфликта с пассажиром - ФОТО

Сегодня, 10:50

В Баку впервые провели технически сложную операцию по удалению надпочечника - ФОТО

Сегодня, 10:43

Кто вообще придумал work-life balance?

Сегодня, 10:40

Армянские чиновники обсудили в Сюнике подготовку к проектированию TRIPP

Сегодня, 10:35

В Азербайджане некоторые таможенные пошлины вырастут в 100 раз

Сегодня, 10:30

«Одни убытки». Европа столкнулась с риском остановки НПЗ

Сегодня, 10:25

Сын певицы Гюллю прокомментировал пожизненный приговор сестре по делу о смерти матери - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

Трамп: украинское урегулирование ближе, чем когда-либо

Сегодня, 10:12

Задержан таксист, угрожавший девушке на дороге Баку - Сумгайыт

Сегодня, 10:03

Взрыв в Афинах: есть пострадавшие

Сегодня, 10:00

США и Израиль готовят новые удары по Ирану

Сегодня, 09:55

Принц Гарри рассказал о последнем телефонном разговоре с принцессой Дианой

Сегодня, 09:50
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55