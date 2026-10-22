Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: СТАТИСТИКА

По данным Государственной пограничной службы Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года в страну из 191 государства мира прибыли 1 млн 831,8 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет статистики АР.

Из общего числа прибывших 27,1% составили граждане России, 19,4% - Турции, 7,7% - Ирана, 4,9% - Грузии, 4,5% - Казахстана, 3,7% - Израиля, 3,5% - Пакистана, 3,1% - Узбекистана, 2,8% - Китая, 2,6% - Индии, 2,4% - Саудовской Аравии, 1,6% - Украины, 1,3% - Туркменистана.

По 1,1% прибывших составили граждане Германии и Великобритании, 1% - Беларуси. На долю граждан других стран и лиц без гражданства пришлось 12,2%.

Среди прибывших 66,8% составили мужчины, 33,2% - женщины.

По сравнению с январем-сентябрем 2025 года в январе-сентябре 2026 года число прибывших в Азербайджан из стран - членов Европейского союза увеличилось на 6,1% и составило 94,2 тыс. человек. Количество прибывших из стран СНГ выросло на 4,3%, достигнув 699 тыс. человек.

В то же время число прибывших из стран Персидского залива сократилось на 32% - до 218,3 тыс. человек, а из других стран - на 5,5%, составив 820,3 тыс. человек.

Из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, 73,5% воспользовались воздушным транспортом, 25,2% - железнодорожным и автомобильным транспортом, а 1,3% - морским транспортом.