Завирусившийся в сети продавец кукурузы из Стамбула заработал миллионы на съемках в рекламе - ВИДЕО

Турецкий продавец кукурузы Алпер Темел, получивший известность в социальных сетях под прозвищем (Yakışıklı Mısırcı) (Красавчик-продавец кукурузы), предположительно заработал миллионы турецких лир благодаря рекламному сотрудничеству.

По данным турецких СМИ, А. Темел заключил рекламный контракт на сумму 6 млн 500 тыс. турецких лир (около 223 тысяч манатов) - он стал лицом одного из брендов и согласился принять участие в съемках рекламного ролика.

Алпер Темел прославился после того, как видео с ним, продающим кукурузу и каштаны в районе Каракей в Стамбуле, распространились в социальных сетях. Его внешность привлекла внимание пользователей и иностранных туристов, а прозвище «Yakışıklı Mısırcı» быстро стало узнаваемым.