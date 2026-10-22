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В семье Айгюн Бейлер разгорелся скандал

Феликс Вишневецкий17:01 - Сегодня
В семье Айгюн Бейлер разгорелся скандал

В семье покойной народной артистки Азербайджана Айгюн Бейлер возникли разногласия из-за проведения памятного мероприятия в ее честь.

Поводом для обсуждения стало мероприятие, организованное одной из сестер певицы - Зумруд Гумбатовой, которая также является певицей и с недавнего времени выступает под сценическим именем Зумруд Айгюн.

После этого в социальных сетях появилось заявление от имени семьи Айгюн Бейлер, в котором подчеркивается, что единственной наследницей артистки является ее дочь.

«У Айгюн Бейлер есть только одна наследница - ее дочь Джанан. Без разрешения Джанан нельзя организовать ни одного мероприятия. Каждый организатор, проводящий мероприятие, должен нести ответственность в рамках закона», - отмечается в Instagram Stories.

 

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