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Раскрыто убийство, совершенное в Баку 25 лет назад - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий17:34 - Сегодня
Раскрыто убийство, совершенное в Баку 25 лет назад - ПОДРОБНОСТИ

Правоохранительные органы раскрыли еще одно особо тяжкое преступление, совершенное в прошлые годы.

Было возобновлено расследование уголовного дела об умышленном убийстве Хегигат Мамедовой (1961 г.р.), отмечается в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

Преступление было совершено 30 июня 2001 года на территории Насиминского района Баку.

Сотрудники прокуратуры Насиминского района и районного управления полиции провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В результате многочисленных мероприятий, в том числе допросов, анализа и сопоставления результатов современных экспертных исследований, удалось установить обстоятельства произошедшего и раскрыть преступление.

Собранные доказательства дают основания подозревать Ровшана Зейналова (1976 г.р.), ранее судимого за умышленное убийство, в умышленном убийстве Х.Мамедовой, которая, как он заведомо знал, находилась в беспомощном состоянии.

20 октября 2026 года Ровшан Зейналов был задержан сотрудниками полиции и передан следствию. Прокуратура задержала его в качестве подозреваемого по уголовному делу.

22 октября Р. Зейналов был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статье 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджана - убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии. Ему было предъявлено соответствующее обвинение.

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Насиминского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается в прокуратуре Насиминского района.

В сообщении подчеркивается, что раскрытие нераскрытых преступлений прошлых лет, установление лиц, причастных к их совершению, и привлечение их к ответственности в предусмотренном законом порядке остаются в центре внимания правоохранительных органов. В этом направлении прокуратура продолжает необходимые мероприятия совместно с соответствующими государственными структурами.

Феликс Вишневецкий

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