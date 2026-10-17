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В Париже число задержанных достигло 100 человек перед началом демонстраций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news15:20 - Сегодня
В Париже число задержанных достигло 100 человек перед началом демонстраций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Французская полиция задержала 100 человек в Париже с утра 17 октября перед массовыми демонстрациями против роста цен и снижения покупательной способности граждан, запланированными на вторую половину дня.

Об этом сообщил телеканал LCI.

В общей сложности стражи порядка осуществили досмотр почти 600 человек, у многих были найдены запрещенные предметы, в том числе оружие и средства защиты. При этом по состоянию на 09:30 по местному времени сообщалось о задержании только 40 человек. Кроме того, полиция задержала 21 человека во время разгона агрессивной толпы, заблокировавшей вход и забросавшей камнями здание, где расположены редакции телеканала CNEWS и радио Europe 1.

Сейчас несколько несогласованных акций проходят на улицах Парижа, полиция уже неоднократно применила слезоточивый газ для разгона участников этих акций. Накануне префектура полиции Парижа сообщила, что согласовала только два маршрута протестных маршей и предостерегла от участия в любых несогласованных мероприятиях. При этом на площади Республики, откуда должны стартовать оба согласованных марша, уже начались столкновения с полицией, стражи порядка в большом количестве применяют гранаты со слезоточивым газом для противодействия агрессивным участникам протеста.

17 октября в Париже и по всей Франции ожидаются массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По предварительным данным, в них могут принять участие порядка 190 тыс. человек, из которых около 40 тыс. человек - в Париже. В протестах будут участвовать представители различных профессиональных и общественных групп, в том числе таксисты, медицинские работники, строители, профсоюзные деятели, старшеклассники и бывшие участники движения "желтых жилетов". В МВД опасаются беспорядков и вылазок ультралевых активистов прежде всего в Париже и других крупных городах.

14:05

Столкновения между полицией и демонстрантами начались в некоторых городах Франции, где 17 октября ожидается несколько сотен акций протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан.

В Париже еще до начала двух основных протестных маршей полиция отчиталась о задержании 40 человек преимущественно за ношение оружия и запрещенных средств защиты. При этом в X округе уже собралась группа протестующих, акция которой довольно быстро переросла в столкновение с полицией, в ходе которого стражи порядка применили слезоточивый газ. Также рано утром другая группа агрессивно настроенных граждан заблокировала вход в здание, где расположены редакции телеканала CNEWS и радио Europe 1, и разбила несколько окон камнями - после вмешательства полиции был задержан 21 участник беспорядков.


Между тем протестные марши уже начались в ряде городов по всей республике. В Марселе манифестанты при помощи мусорных баков и самокатов перекрыли бульвар Прадо, что потребовало вмешательства полиции. Столкновения с применением слезоточивого газа со стороны полицейских также были зафиксированы в Лионе. При этом к югу от города полиция разогнала небольшую группу манифестантов, пытавшихся собраться возле въезда на нефтеперерабатывающий завод Фейзен.

Участники массовых протестов выступают против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По предварительным данным, в них могут принять участие порядка 190 тыс. человек, из которых около 40 тыс. человек - в Париже. В протестах будут участвовать представители различных профессиональных и общественных групп, в том числе таксисты, медицинские работники, строители, профсоюзные деятели, старшеклассники и бывшие участники движения «желтых жилетов». В МВД опасаются беспорядков и вылазок ультралевых активистов прежде всего в Париже и других крупных городах.

Источник: ТАСС

 

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